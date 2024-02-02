Çocuklar Duymasın’da Meltem karakteri için teklif ilk Esra Ceyhan'a gitti

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Türk televizyon tarihinin fenomen olmuş yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi toplamda 9 sezon 464 bölüm yayınlandı. Reyting rekorları kıran dizi yıllarca izleyicisinin karşısına çıktı.
Çok sevilen dizi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi.
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, dizide hayat verdikleri Haluk-Meltem karakterleriyle hafızalara kazındı.
Esra Ceyhan istememiş
Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Meltem rolü için ilk teklif meğerse Esra Ceyhan'a gitmiş. Ceyhan ise teklifi kabul etmemiş.
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