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Çocuklar Duymasın’da Meltem karakteri için teklif ilk Esra Ceyhan'a gitti

Çocuklar Duymasın’da Meltem karakteri için teklif ilk Esra Ceyhan'a gitti Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Meltem' karakteri için önce başka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.