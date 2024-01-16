Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i yeni imajıyla gündem oldu

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Son olarak Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 'Gürbüz Alp' karakterini canlandıran Alpaslan Özmol, şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.
Tarzında yeniliğe giden ünlü oyuncu, uzun saçlarıyla dikkat çekti.
'Gonca Vuslateri'ye benzemiş'
Çocuklar Duymasın dizisinde seslendirdiği 'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazınan Özmol'un son haline yorum yağdı.
Özmol'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ünlü isme; 'Yeni saçlar yakışmış', 'Gonca Vuslateri'ye benzemiş' gibi yorumlar yaptı.
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