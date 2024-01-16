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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i yeni imajıyla gündem oldu

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i yeni imajıyla gündem oldu Bir dönemin efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alpaslan Özmol, imaj değiştirdi.