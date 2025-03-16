Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrılıyor

Ayşecan Tatari, boşanıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, ayrılık kararı aldı.

2017'de New York'ta evlenen Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi.

"SEVGİLİLİK BİTİYOR"

Ayşecan Tatari, geçtiğimiz günlerdeki doğum günü paylaşımıyla boşanma söylentilerini doğrular nitelikteydi.

Tatari paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aile olmak baki.



Sevgililik ise bitebiliyor.



Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.



Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.



Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.



İyi ki doğdum.



İyi ki aileyiz.