Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı Eskilerin fenomen dizilerinden ‘Çocuklar Duymasın’a sonradan dahil olan ve Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.’den şiddet gördüğünü iddia etti.

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Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak tanınan Hayal Garip, son paylaşımıyla gündeme geldi.

2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Gökalp ile 2021 yılında boşanan iki çocuk annesi oyuncu, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Dizideki rolüyle tanınan Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti.

"Dayak, çok dayak" diyen Garip, sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet.

"Kısır bir döngü"

Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti.

"Sonunda kurtuldum"

HAKARET, İFTİRA, DAYAK, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor..."