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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Aynı annesi

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Aynı annesi Bir süredir ekrandan uzak olan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatari bu defa kızına şarkı söyletti.