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Fenomen projelerden Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'feminist Duygu' karakteriyle ünlenen Ayşecan Tatari, evlendi ve çocuk sahibi oldu.
Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de evlenmişti.
Ekrana annelik arası
Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Oyuncu son olarak, 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.
Kızı şarkı söyledi
Tatari, daha sonra kızının şarkı söylediği anları yayınladı. Takipçileri, oyuncunun paylaşımını çok beğendi.
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