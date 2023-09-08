Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay aşık oldu Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu Furkan Kızılay, aşk pozuyla dikkat çekti.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan genç oyuncu, aşk pozunu Instagram hesabından yayınladı.

"Epic fail desen var"

Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı. Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, dikkat eksikliği desen var,romantiklik desen var, sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı." notunu ekledi.

Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, bir süre sonra Survivor'a katılarak dikkat çekmişti.