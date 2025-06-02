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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evlendi! Düğünden kareler var

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evlendi! Düğünden kareler var Ünlü oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girdi.