Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evlendi! Düğünden kareler var
Haber Merkezi

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı yıllar önce yayınlanmasına rağmen tekrarları hala sevilerek izlenen Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren 34 yaşında Furkan Kızılay sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etmişti.

"SONSUZA KADAR"

Kızılay, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düşmüştü.

İkili uzun soluklu ilişkilerini resmiyete taşıyarak 1 Haziran’da evlendi.

ensonhaber icon
Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir