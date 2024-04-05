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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden fotoğraf paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden fotoğraf paylaştı Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Altuğ, bu defa kraliçe olduğu geceye götürdü.