Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden fotoğraf paylaştı

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Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekrana uzun bir ara veren oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un Su adından bir kız var. Eşi ve kızıyla birlikte sık sık paylaşımlar yapan Altuğ fit hali ile dikkat çekiyor.
Miss Turkey güzeli
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Altuğ bu defa kraliçe olduğu geceden paylaştı.
"Tam 30 yıl geçti'
94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenen Altuğ, o karesine 'Bu gecenin üzerinden tam 30 yıl geçti' notunu düştü.
Ünlü ismin nostalji paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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