Çocukluk fotoğrafını paylaşan Ece Erken, takipçilerini geçmişe götürdü Ece Erken, şimdi de sosyal medya sayfasından çocukluk fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme geldi.

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Bir dönem ekranların en ünlü sunucularından Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında sadece 7 ay evli kaldığı çocuğunun babası Serkan Uçar'a geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir gönderiyle tepki göstermişti.

Ece Erken oğluyla yurt dışına çıkmasına izin vermediği eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirtmişti.

Son olarak eski eşini mahkemeye verdiğini belirten Ece Erken, şimdi ise nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi.

Ailesi tarafından henüz iki yaşındayken 1980 yılında gerçekleşen Güzel Çocuklar Yarışması'na fotoğrafı gönderilen Ece Erken, finale kalan isimler arasında yer aldı.

"Dereceye girememişim"

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan ünlü sunucu, gazete kupürünü görünce yıllar öncesine gitti. Sosyal medya hesabından haberi paylaşan Erken, "Ahh yıllar... Dereceye girememişim" notunu düştü.