Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesi olay oldu: Yargı'nın fanları ayaklandı Şu sıralar Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, Çok Güzel Hareketler'deki ödül töreni skeci yüzünden sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri bu sene de sahiplerini bulsa da tartışması bitmiyor.

Çok Güzel Hareketler'de, sosyal medyada çokça yorumun yapıldığı ve birçok anın gündem olduğu ödül törenine ilişkin bir skeç yapıldı. Programda Pınar Deniz göndermesi sosyal medyayı karıştırdı.

'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte, Pınar Deniz'e benzetilen karaktere ilişkin söylenen sözler seyircinin dikkatini çekti.

"Pelin Solmuş"

Skeçte, "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı.

"Setlerde çok çalışmadım. Zaten yeterince güzelim çalışmamıza çok da gerek yok.” sözleri ise izleyenleri rahatsız etti.

'Altın Baza Ödül Töreni'

'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte Pelin Solmuş karakterini canlandıran Ebru Yücel, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verir."

Pınar Deniz'in yeteneğiyle dalga geçildiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla Çok Güzel Hareketler'e tepki gösterdi.