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Çok kilo veren ünlü şarkıcı Hadise, son haliyle gündem oldu

Çok kilo veren ünlü şarkıcı Hadise, son haliyle gündem oldu Boşandıktan sonra hızlı bir şekilde kilo veren ve sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Hadise, son pozuyla olay oldu.