ensonhaber.com
Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından sık sık farklı isimlerle anılan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, gündemden düşmek bilmiyor.
Tarzıyla da adından söz ettiren Hadise, son olarak makyajsız haliyle gündeme gelmişti.
Kendi sosyal medya hesabından da doğal hallerini paylaşan Hadise, kırmızı kombiniyle dikkat çekti.
Eriyor
Hadise’nin yaptığı paylaşımda yüzündeki değişim kadar zayıflaması da konuşuldu.
"Kalçan yok"
Hadise'yi görenler "Kalçan yok", "Çok zayıfladın", "Kalça kalmamış", "Hiç Hadise gibi değil" yorumlarında bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış