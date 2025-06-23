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Çorum'daki sosyete düğününe ünlü akını: Özel jetler havaalanına sığmadı

İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki görkemli düğününe giden ünlülerin özel jetleri, Amasya Merzifon Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Sosyete Çorum'daki görkemli düğünü konuşuyor.

İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki görkemli düğünü, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi.

İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin dünyaevine girdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Çorum'daki Ahlatcı Metal Rafineri bahçesinde 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen düğün, ünlüler geçidine sahne oldu.

İş, sanat ve spor camiasını bir araya getiren düğünde Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim nikah şahitleri arasında yer aldı.

HAVAALANINDA ÖZEL JET YOĞUNLUĞU

Amasya Merzifon Havalimanı'na gelen davetlilerin jetleri ise dikkat çekti.

20'den fazla özel jetin indiği Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki apronlarda yoğunluk gün boyunca sürdü.

Havalimanı önünde karşılanan davetliler, kara yoluyla Çorum'a giderek düğüne katıldı.

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