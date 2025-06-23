Çorum'daki sosyete düğününe ünlü akını: Özel jetler havaalanına sığmadı İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki görkemli düğününe giden ünlülerin özel jetleri, Amasya Merzifon Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.