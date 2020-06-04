Coşkun Sabah: Ben 67 yaşında durmuyorum

Akmerkez'de görüntülenen Coşkun Sabah yaşıyla ilgili serzenişte bulunarak "Google’ı mahkemeye vereceğim" dedi.

Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, önceki gün Etiler’de obejektiflere yansıdı.

Akmerkez açılır açılmaz oraya giden 67 yaşındaki usta sanatçı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam ettiğinin hatırlatılması üzerine tedirgin oldu.

"ALLAH AŞKINA BEN 67 DURUYOR MUYUM?"

İşi espriye vurmaya çalışan Sabah, “Ben işyeri sahibiyim. Ofisim de tam karşıda. Yasaktan muafım arkadaşlar. Hem 67’lik bir hal var mı bende? Google’ı mahkemeye vereceğim. Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor. Ben o yaşta mı duruyorum Allah aşkına?” sözleriyle dert yandı.