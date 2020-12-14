Coşkun Sabah, 80'li yıllarda aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında ihanet itirafında bulundu. Sabah, "Hülya beni askerdeyken Tanju Çolak'la aldattı" dedi.

Coşkun Sabah, 1988 yılında aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında Erol Köse'nin kendisine yönelttiği soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÖNCE YOLCULADI, SONRA ALDATTI

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

Coşkun Sabah: Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı ViDEO

GÜNLERCE AĞLADI

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da bu konuda "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.