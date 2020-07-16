Coşkun Sabah'ın kızı tatilde

Coşkun Sabah'ın kızı Roza tatil için Türkiye'ye geldi.

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah’ın pandemi döneminde “Geçinemiyorum” sözleri uzun süre çok konuşulmuştu.

Sabah, “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz' dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.” demişti.

KIZI TATİL İÇİN GELDİ

Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçının kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşli" notunu düştü.

"ROZA AYNI ANNEM"

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya geldi. Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şunları söylemişti: "Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. İki kuşak sonraya geçebiliyor demek ki."