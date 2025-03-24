Cristiano Ronaldo, 2 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor

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Al-Nasr'da oynayan ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun özel hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü futbolcu, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile evlenmeye karar verdi.

2016'dan bu yana birlikte olan ünlü çiftin, Alana (7) ve Bella (2) adında kızları var.

9 YIL SONRA

Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Ronaldo, yıllardır kendisine yöneltilen evlilik sorularına bu sefer yanıt verdi.

"BU YIL EVLENİRİM"

Daily Mail'de yer alan haberlere göre başarılı isim, "Bir yıl içinde, altı ay içinde ya da bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" diyerek evliliklerinin yakın bir gelecekte gerçekleşeceği sinyalini verdi.