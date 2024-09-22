Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den itiraflar Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Georgina Rodriguez, Manchester'dan Suudi Arabistan'a taşındığı için mutlu olduğunu ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da top koşturan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, önemli açıklamalar yaptı.

Georgina Rodriguez, dijital bir platformda yayınlanan ''I Am Georgina'' isimli reality şovda özel hayatına dair yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine geçti.

Rodriguez, ''Cris, bana Al-Nassr'da oynayacağını söylediğinde çok mutlu oldum çünkü Manchester'dan ayrılmaya hazırdım'' dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Rodriguez, sözlerini ''Bizi harika bir şeyin beklediğini biliyordum ve çok motive olmuştum. Suudi Arabistan'a ilk geldiğim günden beri çok mutluyum'' şeklinde sürdürdü.

"ONUN ADINI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEKLER"

Real Madrid taraftarlarına duyduğu minnete de değinen Rodriguez, ''Nereye gidersek gidelim, bugün olduğu gibi Cris'i coşkuyla alkışlamaya ve onun adını haykırmaya devam edeceklerini biliyorum'' dedi.

2016 yılından beri birlikte olan Georgina ve Ronaldo çiftinin iki çocukları var. Arjantinli güzel, Ronaldo ile şans eseri tanıştığını ve kendisine ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı.