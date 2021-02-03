Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun zayıflama sırrı

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi.

Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu, yaz aylarında karantina zamanı aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulmuştu. Temmuz ayında detoks kampına giren ünlü oyuncunun kısa sürede kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı.

HEMEN SPOR VE DİYETE BAŞLADI

Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık verdi ve salonda çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

SU DİYETİ

Detoks ve su diyeti yaptığını ifade eden Kocaoğlu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim.’’ dedi.

"AYA BENZER GÖBEĞİM"

Rıza Kocaoğlu, basına yansıyan görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından "Aya benzer göbeğim, doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi" paylaşımında bulunarak takipçilerini güldürmüştü.