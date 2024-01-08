Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirmişti! Pembe mini elbisesi gündem oldu Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli olmuştu. Ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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Çukur dizisinin Timsah Celil'i rolüyle tanınan Meli Bendeli, cinsiyet değiştirmesinin ardından gündem olmaya devam ediyor.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, başlangıçta göğüs ve dudak estetiği yaptırmasıyla dikkat çekmişti.

Son dönemde paylaştığı pozlarla adından sıkça söz ettiren ve yeni fiziğine kavuşan Bendeli, 1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede olduğunu söylemişti.

"Yürü be"

Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan başarılı oyuncu, pembe saçları ve mini elbisesiyle ayna pozu verdi. İddialı tarzını "Yürü be" notuyla paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

"Bu işler masraf işleridir"

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim.” sözleriyle dikkat çekmişti.