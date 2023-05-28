Cumhurbaşkanı belli oldu! Gözler, Türkiye’ye dönmek için seçim sonucunu bekleyen Gülşen'e çevrildi İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında olan Gülşen, Türkiye’ye dönmek için Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarını bekledi. Sonuçların belli olmasıyla şarkıcının ne yapacağı merak konusu oldu.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Recep Tayyip Erdoğan, 12. kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan isim oldu.

Sonuçların ardından gözler muhalif seçmenlere çevrildi.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Gülşen oldu.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle uzun süre gündem olan şarkıcı hakkında dava açılmıştı.

Ardından tutuklanan Gülşen, kısa süre kaldığı cezaevinden çıktı.

Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçti.

Gülşen’e, CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı öne sürülmüştü.

Seçim sonuçlarını bekledi

İddialara ilk cevap Gülşen’in avukatından geldi.

Şarkıcının avukatı, “Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin Meclis değil, sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.

Gülşen ne yapacak

Seçimin sonucuna göre karar verecek olan Gülşen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir seçimi daha açık ara farkla kazanmasıyla ne yapacağı merak konusu oldu.