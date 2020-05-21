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    Cüneyt Arkın: 40 yıl önce - 40 yıl sonra

    Cüneyt Arkın '40 yıl önce-40 yıl sonra' notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2020 - 12:38
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    Cüneyt Arkın: 40 yıl önce - 40 yıl sonra

    Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile çektirdiği yıllar önce verdiği bir pozun aynısını bir bu güne uyarladı.

    Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan usta oyuncu paylaşımına Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:

    "İKİ GÖZÜM"

    "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi. Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu.. 40 Yıl önce – 40 Yıl sonra"


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