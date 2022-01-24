Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, konuşmasıyla duygu dolu anlar yaşattı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Usta sanatçı Girik'in ölüm haberi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına boğuldu.

"BEKLE BENİ FATMA"

Canlı yayında ağlarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, "İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın nur içinde yat." diye konuştu.

Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum." deyip telefonu kapattı.





Cüneyt Arkın: Bekle beni Fatma geliyorum VİDEO