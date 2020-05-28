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    Cüneyt Arkın, isyan etti

    Cüneyt Arkın, sağlığıyla ilgili yapılan yalan haberlere sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 06:59
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    Cüneyt Arkın, isyan etti

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti.

    "TEK DERTLERİ VAR"

    Takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirten Arkın "Özelikle bazı facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır.. Tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin..

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