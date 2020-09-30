Cüneyt Arkın: Sette soğan ekmek yerdik

Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiği sürece dizide rol almaya devam edeceğini söyledi.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, yıllar sonra dizisiyle setlere döndü.

83 yaşındaki usta oyuncuyu çekim günlerinde eşi Betül Arkın da yalnız bırakmadı.

YORGUN DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde sete giden çift set sonrası eve dönüş yolunda araç içinde uyuyakaldı. Cüneyt Arkın, fotoğraflarını “Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü” notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Fotoğrafı Instagram’da büyük ilgi gören Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiği sürece dizide rol almaya devam edeceğini söyledi:

"DİZİLERDE PARA VAR"

“Haftada 1 gün setim var. Silivri’deki yazlığımızdan Riva’ya gitmek yorucu oluyordu ama şimdi Etiler’deki evimize geçtik. Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum.

Dizi yapmamıştım, çünkü kalıcı olmak için sinema gerekli. Ama diziler de para kazanmak için.

"ARTIK İMKANLAR İYİ"

Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi. Sağlığım el verdiği sürece sette olacağım.”