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Cüneyt Arkın, yorgun düştü
Kuruluş Osman’ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşünü sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 09:35
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'la dizisinin kadrosuna katıldı.
EŞİYLE UYUYA KALDI
Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Koronavirüs salgınına rağmen ekranlara geri dönen usta oyuncu, dizinin çekimlerinde yorgun düştü. Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.