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- Cüneyt Arkın'dan 40 yıl sonra aynı poz
Cüneyt Arkın'dan 40 yıl sonra aynı poz
40 yıl önce çocuklarıyla poz veren Cüneyt Arkın, aynı fotoğrafı bugüne uyarladı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 07:01
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
"40 YIL SONRA"
Çocuklarına düşkün bir baba olan Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: "40 yıl önce 40 yıl sonra!"
Arkın'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Takipçileri usta oyuncuya 'Maşallah Allah uzun ömür versin' yorumunda bulundu.