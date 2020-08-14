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    Cüneyt Arkın'dan 40 yıl sonra aynı poz

    40 yıl önce çocuklarıyla poz veren Cüneyt Arkın, aynı fotoğrafı bugüne uyarladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 07:01
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    Cüneyt Arkın'dan 40 yıl sonra aynı poz

    Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

    "40 YIL SONRA"

    Çocuklarına düşkün bir baba olan Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: "40 yıl önce 40 yıl sonra!"

    Arkın'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Takipçileri usta oyuncuya 'Maşallah Allah uzun ömür versin' yorumunda bulundu.

    Cüneyt Arkın dan 40 yıl sonra aynı poz #1

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