CZN Burak doğum gününü kutladı: '28 oldum' Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran iş insanı Burak Özdemir, 28'inci yaş gününde kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonundan kareleri takipçileriyle paylaştı.

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ensonhaber.com

İş insanı Burak Özdemir, sosyal medyada yoğun ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 54,6 milyon takipçisi bulunan Özdemir'in ünü dünyada biliniyor.

Restoran zinciri bulunan Özdemir, CZN Burak ismiyle tanınıyor.

Milyonların gönlünde taht kuran isim

Paylaşımları yoğun ilgi gören genç iş adamı, yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor.

7'den 70'e herkesin gönlünde adeta taht kuran CZN Burak, sevenlerinin ilgisini de karşılıksız bırakmıyor.

Doğum gününü kutladı

Dün yeni yaşını kutlayan ve 28 yaşına giren Özdemir'e sevenleri ve ailesi, sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

O anları takipçileriyle paylaşan CZN Burak, ailesiyle olan karelerine de yer verdi.

Özel videolar hazırlandı

Pasta kesmeye doymayan ünlü isim, sevenlerinin paylaşımlarını da kendi hesabında paylaştı.

Hazırlanan videoları da, "Bugün benim doğum günüm" notuyla paylaştı.