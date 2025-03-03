CZN Burak TikTok'ta zirvede

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü şef Burak Özdemir, TikTok platformunda 75 milyon takipçiyi aşarak, bu alanda dünya çapında en çok takipçiye sahip şef unvanını kazandı.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yaratıcı yemek videoları ve enerjik sunumları ile kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan CZN Burak, sosyal medya dünyasında adını zirveye taşımayı başardı.

Bu başarısıyla sadece gastronomi dünyasında değil, dijital içerik üreticiliğinde de etkileyici bir fenomen haline geldi.