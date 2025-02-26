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Haber Merkezi

CZN Burak: Yaptığı yemeklerle mutfakta ve sosyal yardım projeleriyle kalplerde güzel izler bırakan Burak Özdemir, sosyal medyada da kendisini küresel başarıya götüren hikayesini, dünyaca ünlü Times Monaco'ya anlattı.

Lezzetli Türk mutfağını dünyaya tanıtan ve her paylaşımıyla milyonları ekran başına kilitleyen Burak Özdemir, namıdiğer CZN Burak, mutfağa olan tutkusu, etkileyici tarifleri ve sıcak enerjisiyle sosyal medyada dev bir fenomen haline geldi.

Mutfak serüveninden, hayallerine ve başarı sırlarına uzanan samimi sohbette, özetle şunları söyledi:

"BAŞARIMIN SIRRI SAMİMİYET VE İÇTENLİK"