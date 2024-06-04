CZN Burak'tan YouTube'da takipçi rekoru
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Çektiği videolar ve sosyal farkındalık etkinlikleriyle birçok kişinin beğenisini kazanan Burak Özdemir, nam-ı diğer CZN Burak, sosyal medyada rekorlarına bire yenisini daha ekledi.

YouTube'da da takipçi rekoru

Özellikle Filistinlilere verdiği destekle gönüllerde taht kuran Burak Özdemir, Türkiye'de TikTok, ve Threads'in ardından YouTube'da da en çok abonenin sahibi oldu.

16,2 milyon aboneye ulaşan CZN Burak'ın kanalı, birbirinden ilginç videolarla takipçiler tarafından beğeniliyor.

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