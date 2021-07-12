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    Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci cevap verdi

    Kendisine dadı arayan Aleyna Tilki'ye teklif, Tuğba Ekinci'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:47
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    Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci cevap verdi

    Her yaptığı ve yazdığı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine artık dadıyla çalışmaya karar verdiğini açıklamıştı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." dedemişti.

    KRİTERLERİ VAR

    Tilki, ardından aradığı kriterleri de sıralamıştı: "İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi."

    Aleyna Tilki'ye yanıt, Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci, Tilki'ye dadı olmaya aday olduğunu söyledi.

    "SANA KIYAMIYORUM"

    Ekinci, Aleyna Tilki'yi paylaşarak "Güzel yüzlü fıstığım dadı arıyormuş. Boncuğum benim ben sana dadı olurum kıyamıyorum ben sana erken yaşta koca camiayla boğuştun." yorumunda bulundu.

    Dadı arayan Aleyna Tilki ye Tuğba Ekinci cevap verdi #1

    Dadı arayan Aleyna Tilki ye Tuğba Ekinci cevap verdi #2

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