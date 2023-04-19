Dağhan Külegeç evlendi Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene nişanlandığı 7 yıllık sevgilisiyle sonunda evlendi.

7 yıllık sevgilisiydi

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

"Resmileşti"

Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü.

Gelinlik ve damatlık yok

Sevilen oyuncu nikahında gömlek ve ceket tercih ederken genç kadının kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.