Dağhan Külegeç evlendi
ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene nişanlandığı 7 yıllık sevgilisiyle sonunda evlendi.

Dağhan Külegeç evlendi

7 yıllık sevgilisiydi

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir töreniyle dünya evine girdi.

Dağhan Külegeç evlendi

"Resmileşti"

Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü.

Dağhan Külegeç evlendi

Gelinlik ve damatlık yok

Sevilen nikahında gömlek ve ceket tercih ederken genç kadının kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Dağhan Külegeç evlendi
Dağhan Külegeç evlendi