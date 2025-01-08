Damadı konuştu! Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan Ferdi Tayfur hayranlarına seslendi

Haber Merkezi

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.

Ölmeden önce de aile içi tartışmalar ve küsmelerle gündem olan Ferdi Tayfur, hayatını kaybettikten sonra da bu konularla konuşulmaya devam ediliyor.

Özellikle kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok haber gündemden düşmüyor.

Son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın videosu olay oldu

Sosyal medyada paylaştığı videoda şuçlamalara yanıt veren Aydın, tehditlere boyun eğmediğini vurguladı.

"Benim ölüm tarihim de tıpkı doğum tarihim gibi bellidir," diyen Aydın, kötü niyetli kişilerin kendisini korkutamayacağını dile getirdi. Oldukça sert bir dil kullanan Aydın, "Ferdi Baba'yı seviyorsanız önce insan olun," çıkışıyla dikkat çekti.

"HAYIRDIR LAN"

"Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan!" cümlelerini sarf eden Aydın, "Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce." gibi oldukça sert çıkışlarda bulundu.