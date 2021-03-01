Damla Colbay'ın doktor sevgilisi

Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek aşkının ilk fotoğrafı geldi.

‘Hekimoğlu’ dizisinde ‘Doktor Zeynep’ karakterine hayat veren oyuncu Damla Colbay, gönlünü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek 'e kaptırdı. Yeni aşkın ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ DOKTOR ÇIKTI

Uzun zamandır kalbi boş olan genç oyuncu sonunda kalbini kaptırdı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek ile aşk yaşamaya başladı.

BEYAZ ATLI PRENSİ GELDİ

Colbay geçen temmuzda “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna “Beyaz atlı prensi bekliyoruz bakalım” yanıtını vermişti.