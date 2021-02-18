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    Damla Ersubaşı, babasını paylaştı

    Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın babasına olan benzerliği şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 07:56
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    Damla Ersubaşı, babasını paylaştı

    Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, mide ameliyatı olmasının ardından geçirdiği değişim ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    "MAVİŞİM"

    Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Ersubaşı, sosyal medya hesabından babasıyla bir pozunu paylaştı. Ersubaşı, paylaşımına "Öyle çok seviyorum ki seniiii. Pamuğummmm canım mavişimmmm. Allah seni başımızdan eksik etmesiinnn" notunu ekledi.

    Sosyal medya kullanıcıları Ersubaşı'nın babasına olan benzerliğine dikkat çeken yorumlarda bulundu.

    Damla Ersubaşı, babasını paylaştı #1

    Damla Ersubaşı, babasını paylaştı #2

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