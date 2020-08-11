Damla Ersubaşı, boşanıyor

Damla Ersubaşı, birçok kez affettiği eşi Mustafa Can Keser'i boşuyor.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği, iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser boşanma kararı aldı.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

Çift, yaptıkları ortak açıklamada, “Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

İkili hakkında daha önce de birçok kez ayrılık haberleri çıkmıştı. Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti.