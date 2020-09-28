Damla Ersubaşı: Yüzüme botoks yaptırdım

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz ay şiddet gördüğü için eşi Mustafa Can Keser'den boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mekanda atıştırmalık yiyen Ersubaşı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

"BOTOKS MORLUĞU"

Yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapan Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuştu.