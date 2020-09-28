Damla Ersubaşı yüzündeki morlukların sebebini açıkladı! Şiddet gördüğü eşinden boşanan Damla Ersubaşı kimdir?

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşinden boşanmasının ardından yüzündeki morlukların sebebini açıkladı. İşte, Damla Ersubaşı'nın hayatı...

Eşinden şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelen Damla Ersubaşı'nın hayatı merak ediliyor. Sihirli Annem'in Tuğçe'si 'Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli?' araştırması yapılıyor.

Görümcesi Alev Keser ile birlikte, eşi Mustafa Keser tarafından şiddet giren Damla Ersubaşı'nın görümcesi, kendi kardeşi olan Mustafa Keser'den şiddet görüdüğü için şikayetçi olurkeni Damla Ersubaşı'nın şikayetçi olmaması dikkat çekmişti.

DAMLA ERSUBAŞI'NIN YÜZÜNDEKİ MORLUKLARIN SEBEBİ NEDİR?

Damla Ersubaşı, şu anda ise yüzündeki morluklarla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle karşılaşan Damla Ersubaşı'nın yüzündeki morluklar dikkat çekti. Peki, Damla Ersubaşı'nın yüzündeki morlukların sebebi nedir? Damla Ersubaşı, şiddet mi gördü?

İşte Damla Ersubaşı'nın yüzündeki morlukların sebebi...

Nişantaşı'nda görüntülenen Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay şiddet gördüğü eşi gece kulübü işletmecisi Mustafa Keser'den boşanmıştı.

DAMLA ERSUBAŞI, YÜZÜNDEKİ MORLUKLARIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Bir mekanda atıştırmalık yiyen Damla Ersubaşı'nın yüzündeki morluklar dikkat çekince kendisine yöneltilen 'Yüzünüzdeki morlukların sebebi nedir?' sorusuna, Damla Ersubaşı cevap verdi.

Damla Ersubaşı, yüzündeki morlukların sebebini, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" olarak açıkladı.

Peki Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Damla Ersubaşı'nın hayatı...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken TV dünyası ile tanışan Damla Ersubaşı'nın rol aldığı ilk dizi Yılan Hikayesi oldu.

Sihirli Annem dizisindeki Cem karakterinin sevgilisi olan Tuğçe rolünü oynayan Damla Ersubaşı, 2003'te başlayan Sihirli Annem kadrosunda uzun süre yer aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okuyan Damla Ersubaşı, "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANDI

Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yapan Damla Ersubaşı, 2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. İki kız çocuğu olan Damla Ersubaşı, 2020 yılında şiddet gördüğü gerekçesi ile eşi Mustafa Keser ile boşandı.