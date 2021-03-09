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    Damla Ersubaşı'nın yeni imajı

    Oyuncu Damla Ersubaşı, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 14:50
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    Damla Ersubaşı'nın yeni imajı

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 588 bin takipçisi olan Ersubaşı, imajını değiştirdi.

    Son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Damla Ersubaşı'nın, yeni proje için imajını değiştirmesi dikkat çekti. Estetik iddialarıyla da sık sık gündeme gelen Ersubaşı saçlarını kıvırcık yaptı.

    "YENİ İŞ YENİ TARZ"

    Ünlü oyuncu paylaşımına "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum." yazdı. Damla Ersubaşı'nın yeni imajı çok beğenildi.

    2 ÇOCUĞU VAR

    Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen 2 çocuk annesi oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

    Damla Ersubaşı nın yeni imajı #1

    Damla Ersubaşı nın yeni imajı #2

    Damla Ersubaşı nın yeni imajı #3

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