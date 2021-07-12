Euro
10.2852
-0.07%
Dolar
8.6617
0.04%
Altın
502.28
-0.25%
Borsa
1.378
0%
Bitcoin
296.961
2.09%
EXEN Coin
27.03
0.33%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Damla Sönmez: Aşk takıntı olmamalı

    Eski nişanlısı Ushan Çakır ile tekrardan barışan Damla Sönmez, aşkı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 08:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Damla Sönmez: Aşk takıntı olmamalı

    Güzel oyuncu Damla Sönmez, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sönmez, aşka dair duygulandıran yorumlarda bulundu.

    Oyuncu aşkla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

    "YOL ARKADAŞLIĞI KIYMETLİ"

    “Aşk duyguları altüst eden bir şey olmamalı. Onun adı takıntı. İkili ilişkideki aşk bana daha çok yol arkadaşlığı gibi geliyor. Yol arkadaşlığı kıymetli, keyifli. Hayata duyduğumuz aşkla el ele çoğalabileceğimiz, çoğaltabileceğimiz, paylaşabileceğimiz biri/birileri.”

    USHAN'A GERİ DÖNDÜ

    Sönmez ile Ushan Çakır ile 2012 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2018 yılında nişanlanmıştı. 3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyince isyan edip Çakır'la yollarını ayıran Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi. Sömez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı. Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu da kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.

    Damla Sönmez: Aşk takıntı olmamalı #1

    Damla Sönmez: Aşk takıntı olmamalı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir