Damla Sönmez: Aşk takıntı olmamalı

Eski nişanlısı Ushan Çakır ile tekrardan barışan Damla Sönmez, aşkı anlattı.

Güzel oyuncu Damla Sönmez, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sönmez, aşka dair duygulandıran yorumlarda bulundu.

Oyuncu aşkla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"YOL ARKADAŞLIĞI KIYMETLİ"

“Aşk duyguları altüst eden bir şey olmamalı. Onun adı takıntı. İkili ilişkideki aşk bana daha çok yol arkadaşlığı gibi geliyor. Yol arkadaşlığı kıymetli, keyifli. Hayata duyduğumuz aşkla el ele çoğalabileceğimiz, çoğaltabileceğimiz, paylaşabileceğimiz biri/birileri.”

USHAN'A GERİ DÖNDÜ

Sönmez ile Ushan Çakır ile 2012 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2018 yılında nişanlanmıştı. 3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyince isyan edip Çakır'la yollarını ayıran Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi. Sömez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı. Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu da kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.