Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil

Damla Sönmez, “Oyunculuk için eğitim şart mı?” sorusuna yanıt verdi.

Oyunculuğu eğitimini alarak yapan ve genç yaşına çok sayıda ödül sığdıran Damla Sönmez, mesleğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncuya “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu yöneltildi. Sönmez, şöyle konuştu:

"EĞİTİM ŞART DEĞİL"

“Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurt dışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim.”

"TAM HİSSETMEK"

Aşk hakkında da konuşan Damla Sönmez, “Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek.” dedi.