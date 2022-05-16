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    Damla Sönmez tatilde

    Sosyal medyayı aktif kullanan Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:44
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    Damla Sönmez tatilde

    Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez,  Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Tatil sezonunu açan Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    "Ee daha daha nasılsınız?"

    Paylaşımının altına "Ee daha daha nasılsınız?" notunu ekleyen Damal Sönmez, makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

    Damla Sönmez tatilde #1

    Damla Sönmez tatilde #2

    Damla Sönmez tatilde #3

    Damla Sönmez tatilde #4


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