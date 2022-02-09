Damla Sönmez: Tek başına olmak da güzel

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Damla Sönmez, aşk ve ilişkiler hakkında konuştu.

Şimdilerde Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, aşk hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Sönmez, “Bir ömür aşık olabilir misin?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"AŞIK OLMAK ŞART DEĞİL"

“Çok aşık olduğun birinden ayrılırsın, bir daha aşık olmayacağım dersin. Sonra karşına biri çıkar ve yine aşık olursun. İlla aşık olmak şart değil. Bir ömür birini bekleyebilirsin ya da kimseyi beklemiyorsundur, tek başınasındır... O da güzel.”

Daha önce veridği bir röportajda internetten flört etmenin kendisine garip geldiğini ifade eden Sönmez, şunları söylemişt:

"İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki... Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor."



