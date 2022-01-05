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- Damla Sönmez'den sırt dekolteli poz
Damla Sönmez'den sırt dekolteli poz
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 14:16
- Güncelleme : 05.01.2022 - 14:20
Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Damla Sönmez, gündemden düşmüyor.
SIRT DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ
Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla büyüleyen ünlü oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sönmez'in fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.