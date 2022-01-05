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    Damla Sönmez'den sırt dekolteli poz

    Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 14:20
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    Damla Sönmez'den sırt dekolteli poz

    Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Damla Sönmez, gündemden düşmüyor.

    SIRT DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

    Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla büyüleyen ünlü oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Sönmez'in fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #1

    Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #2Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #3

    Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #4

    Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #5

    Damla Sönmez den sırt dekolteli poz #6


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