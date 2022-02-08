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    Damla Sönmez'den yeni pozlar

    Güzel oyuncu Damla Sönmez, Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 07:11
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    Damla Sönmez'den yeni pozlar

    Aziz dizisinde hayat verdiği Dilruba karakteri ile izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak Instagram sayfasından paylaştığı cesur karelerle gündeme geldi.

    Sönmez'in dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği pozlar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı çekimlerine konuk olan Sönmez'in şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı konuşulmuştu. Sönmez bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı.

    "BANA GARİP GELİYOR"

    Kariyer hayatı dışında özel yaşamıyla da ilgi çeken Damla Sönmez, son verdiği röportajda, sosyal medya arkadaşlığı hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti:

    "İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki... Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor."

    Damla Sönmez den yeni pozlar #1

    Damla Sönmez den yeni pozlar #2

    Damla Sönmez den yeni pozlar #3


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