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    Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması

    Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 12:59
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    Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması

    İki sene önce Belçim Bilgin ile evliliğini sonlandıran oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, spiker Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

    34 yaşındaki Uğurtürk, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

    BİR DİLEĞİ VAR

    İddiaları yalanlayan Damla Uğurtürk, sosyal medya hesabından, "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

    Damla Uğurtürk ten Yılmaz Erdoğan açıklaması #1

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