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    Danilo Zanna, boşanıyor

    MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yollarını ayırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 08:33
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    Danilo Zanna, boşanıyor

    Turistlik amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların en sevilen isimlerden olmuştu.

    OĞLUNA YAKIN OLMAK İSTEDİ

    2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

    Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıktı.

    Danilo Zanna, boşanıyor #1

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