Danilo Zanna iddiası Eda Ece'yi kızdırdı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, hakkında aşk yaşadığı iddia edilen Danilo Zanna hakkında açıklama yaptı.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve oyuncu Eda Ece'nin hakkında, şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Eda Ece'den ilk açıklama geldi.

ECE SİNİRLENDİ

Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti.

2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"ŞİKAYET ETTİM"

"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu, film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil. Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım.

"DÜNYA DEĞİŞİYOR"

Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."