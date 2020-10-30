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    Danla Bilic: Aracımı kendi paramla aldım

    Danla Bilic, önceki gün değeri 4 milyon TL olduğu iddia edilen cipiyle objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 08:04
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    Danla Bilic: Aracımı kendi paramla aldım

    26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün Mercedes marka lüks cipiyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

    "KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIM"

    Ortalama 4 milyon TL değerinde olan Mercedes G serisi lüks cipine binerken açıklamalarda bulunan Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” diye yanıt verdi.

    “Enes Batur bana âşık” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” dedi.

    Danla Bilic: Aracımı kendi paramla aldım #1

    Danla Bilic: Aracımı kendi paramla aldım #2

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