Danla Bilic, sevgilisi Çakal'ın kucağına oturdu Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Çakal ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic ve aşk hayatı sık sık gündeme geliyor.

Fenomen, 6 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor.

Bilic bu sefer bir rapçi ile aşk yaşamaya başladı.

O isim ise son dönemin tanınan isimlerinden Çakal…

Kucağına oturdu

İkilinin ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşerken, dikkat çeken bir paylaşım da geldi.

Danla Bilic, sosyal medya hesabından sevgilisinin kucağında oturduğu anları paylaştı.